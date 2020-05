Milan – Linea giovane: più under 21 tra le big

Il Milan è al secondo posto in Serie A per under 21 schierati in campo. Un dato – riportato dal CIES – che conferma la linea giovane dei rossoneri

Il Milan è tra le squadre che schierano più under 21. La squadra rossonera – nella classifica riporta dal CIES – occupa il secondo posto con il 15,5% dei minuti disputati. Un dato che conferma dunque la linea giovane del Diavolo: a primeggiare è però il Genoa con il suo 19,2%.

Molto staccate le big della Serie A, che puntano davvero poco sugli under 21. La Lazio è addirittura al terzultimo posto con un misero 0.4%. Salendo la classifica troviamo Atalanta (0.9%), Napoli (2,8%), Inter (5,3%), Juve (7,9%) e Roma (11,1%).

Dando uno sguardo ai top 5 campionati europei, invece, i club di Ligue 1 francese hanno schierato calciatori Under 21 per il 15% dei minuti disponibili. A seguire troviamo la Bundesliga con il 9.8%,la Premier League con l’8.5%, la Serie A con il 7.7% e la Liga spagnola chiude a 7%.

