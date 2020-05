Serie A – Ecco un nuovo calendario

Spunta una terza ipotesi per il ritorno in campo della Serie A. Stando a quanto riportato il Corriere dello Sport si valuta lo start a fine giugno. Ecco i dettagli

La politica del calcio è al lavoro per far ripartire la Serie A. In attesa del via libera da parte del Governo, i giocatori da oggi possono tornare ad allenarsi singolarmente.

Le idee per concludere la stagione sono diverse: già nei giorni scorsi si è parlato della possibilità di far ripartire il campionato o il 13 o il 20 giugno. Sul tavolo – secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ – ci sarebbe anche una terza ipotesi, decisamente la più pessimistica, che prevede lo star fissato per il 27 giugno, con partite ogni 72 ore.

Un calendario fittissimo che non prevederebbe la Coppa Italia, sacrificata a favore delle competizioni europee che dovrebbero partire il 2 agosto.

LEGGI ANCHE: SVOLTA JOVIC