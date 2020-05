Milan, cambia il destino di Jovic

Il nome di Luka Jovic è in cima alla lista dei desideri del Milan per rinforzare l’attacco, se dovesse salutare Ibrahimovic. Le ultime news dalla Spagna.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic resta ancora tutto da scrivere. L’attaccante svedese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ad oggi non ci sono certezze e – come ci insegna la sua storia – con il centravanti ex Galaxy tutto è sempre possibile.

Se le strade del Milan e di Ibrahimovic dovessero separarsi, l’acquisto di un nuovo bomber sarà inevitabile. Sono tanti i nomi circolati in questo periodo ma negli ultimi giorni l’idea più concreta sembra essere legata a Luka Jovic.

Si è parlato anche di un’offerta di 35 milioni di euro più bonus da presentare al Real Madrid ma dalla Spagna arriva una vera doccia fredda.

Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, il Real sarebbe intenzionato a puntare ancora, almeno per un’altra stagione, sull’ex calciatore dell’Eintracht Francoforte. I blancos credono nelle qualità di Jovic e sperano che il periodo di adattamento finisca presto.

A puntare fortemente sull’attaccante è Zidane, “è il futuro, deve stare calmo e avere pazienza perché è molto bravo”, riporta il portale.

