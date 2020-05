Ibrahimovic vota Pioli – Il rinnovo dipende dalla panchina

Il rinnovo di Ibrahimovic è fattibile, ma la chiave è l’allenatore. Intanto cresce il feeling con Pioli ed è per questo che lo svedese vota per la conferma.

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e la conferma di Stefano Pioli. Le due cose vanno a braccetto, ma non inevitabilmente.

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, per la permanenza del calciatore siamo più al bello che al brutto, ma è chiaro che molto dipenderà dal progetto e dalla scelta dell’allenatore.

Con Pioli è si creato un feeling incredibile, come raconta la rosea. Nel corso di queste settimana i due sono stati costantemente in contatto. Ibra ha particolarmente apprezzato la disponibilità del tecnico di lasciarlo in Svezia a lavorare liberamente con l’Hammarby per tenersi in forma.

Ecco perché è automatico pensare che, in caso di conferma di Pioli, il rinnovo di Ibrahimovic sarebbe più facile. Le basi per prolungare ci sono già, ma la questione allenatore ha un peso importante.