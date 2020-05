Bonaventura conferma l’addio – L’indizio è inequivocabile

Bonaventura lascia il Milan, arriva la sua stessa ammissione. Il centrocampista non rinnoverà e saluterà i rossoneri dopo tanti anni.

Giacomo Bonaventura lascerà il Milan a fine stagione. La Gazzetta dello Sport ne ha parlato ieri, rivelando un record di Jack nell’ultimo decennio milanista.

L’articolo della rosea è stato pubblicato anche su Twitter, e qui è arrivato l’indizio che lascia spazio a pochi dubbi.

Lo stesso Bonaventura, infatti, ha messo “Mi Piace” al post della Gazzetta. Un segnale inequivocabile.

Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno e non ci sono trattative per il rinnovo. Come con Bertolacci, Montolivo, Abate, Zapata e José Mauri lo scorso anno, Ivan Gazidis ha scelto la stessa tattica.

Bonaventura non rinnoverà quindi, così come non lo farà Lucas Biglia, altro giocatore in scadenza a giugno. L’argentino non lascerà grande ricordi, mentre Jack è stato sicuramente il miglior giocatore del Milan in questi ultimi dieci anni.