Calciomercato Milan – Mertens, il punto di Di Marzio | VIDEO

Gianluca Di Marzio, esperto di Calciomercato, ha parlato del futuro di Mertens e delle voci di un forte interesse anche del Milan.

Dries Mertens al Milan? In Spagna parlano di accordo già raggiunto. Ma la realtà è un’altra. Noi di MilanLive.it abbiamo già fatto chiarezza sulla situazione, ma adesso è intervenuto anche Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato.

Stando a quanto scrive sul suo sito ufficiale, l’interesse dei rossoneri per il belga non ha trovato conferme. La cosa certa, al momento, è che non c’è un accordo con il Napoli per il rinnovo di contratto.

Quale sarà quindi il futuro di Mertens? Difficile da dire perché piace davvero a tante squadre. Il fatto che si libererà a parametro zero, poi, lo rende una vera e propria occasioni imperdibile.

L’Inter ci lavora da tempo, il Chelsea pure. Negli ultimi giorni è subentrato il Newcastle, pronto a ricoprirsi d’oro coi soldi di stato dell’Arabia Saudita. Infine il Borussia Dortmund e, novità, come spiega Di Marzio, anche il Paris Saint–Germain è sullo sfondo.

Per il Milan è durissima riuscire a venirne fuori. Mertens vuole essere protagonista e giocare la Champions League, cosa che col Diavolo non può fare. E quindi? Quale squadre sceglierà? Nulla è ancora deciso, ma il tempo stringe.