Fifa 21, uscita confermata: lo rivela un Insider

Nonostante il Coronavirus, l’uscita di Fifa 21 ci sarà: la conferma arriva da un Insider su Twitter. Ecco l’indiscrezione diffusa sul social.

Fifa 21 ci sarà! La notizia arriva direttamente da Twitter, dove un’Insider, molto vicino alle vicende della EA, ha spiegato che il nuovo capitolo sarà pubblicato. E senza alcun ritardo.

Infatti, come spiega la foto pubblicata, l’uscita del gioco non è in discussione al momento. Nel report finanziario della Software House si legge che il videogame ci sarà senza problemi, nonostante l’emergenza legata al Coronavirus.

Una bella notizia per tutti gli appassionati del gioco di calcio più famoso al mondo. Sarà messo sul mercato in settembre, come ogni anni. Trova conferma quindi l’indiscrezione sulla possibile uscita della Demo di Fifa 21 agli inizi di settembre, più o meno due settimane prima l’uscita del gioco completo (prevista per il 24).

Statement from Electronic Arts on impact from COVID-19: – Shifted to work from home

– Added capacity to remote working systems

– Esports shifts online

– Continue to deliver content

– Launched Stay Home, Play Together initiative

– Gaming time and spend up across games. pic.twitter.com/inzRi3w407 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 5, 2020

Il prossimo 12 giugno è stato annunciato un evento importante: l’EA Play. In questa occasione molto probabilmente i rappresentati della casa produttrice canadese forniranno ulteriori elementi sull’uscita del gioco. Così come quella di altri videogame, come Madden 21 e NHL 21. Fifa 21 però è al centro dell’attenzione, inevitabilmente. Sarà un successo anche il nuovo capitolo?