Fifa 21, Demo: data di uscita e squadre disponibili

Fifa 21 uscirà il prossimo 25 settembre. La EA Sports lavora alla Demo che sarà disponibile due settimane prima. I dettagli del download.

La EA Sports è impegnata in questi giorni nelle novità legate a Ultimate Team di Fifa 20. Lo stop dei campionati ha costretto la casa produttrice ad inventarsi qualcosa di nuovo in assenza degli “input” provenienti dal calcio giocato.

Uno stop, quello della stagione, che però non sembra aver messo in discussione l’uscita del nuovo capitolo, come sempre prevista a settembre.

Gli appassionati non aspettano altro. Per la nuova edizione, cioè Fifa 21, l’uscita è il 25 settembre. Prima del gioco completo, come sempre, ci sarà la Demo, ovvero un download di prova del gioco, chiaramente gratuito, sia per Playstation che per Xbox.

Demo Fifa 21, quando uscirà

Anche quest’anno, come di consueto, ci sarà la Demo del nuovo Fifa. Lo scorso anno è uscita esattamente due settimane prima del gioco completo. Quindi molto probabilmente seguiranno ancora le stesse linee guida.

Stavolta dovrebbe essere quindi disponibile nel giorno 11 settembre 2020. Ci sono i primi dettagli per quanto riguarda le squadre disponibili e le modalità di gioco.

Come sempre sarà possibile giocare soltanto a “Calcio d’Inizio”, e quindi fare un’amichevole offline. Per quanto riguarda le squadre, invece, ecco la lista:

Manchester City

Real Madrid

Liverpool

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain

Le impostazioni di gioco saranno quelle basi, e cioè:

Tempo: 4 minuti

Difficoltà: Tutte

Condizioni della partita: Casuale

Stagione: Autunno

Orario: Notte

Meteo: Sereno

Pallone: Predefinito

Siamo in attesa di notizie ufficiali per quanto riguarda queste informazioni. Nonostante lo stop totale, l’uscita del gioco non sembra essere in discussione. Fifa 21 ci sarà, e prima ancora la Demo.