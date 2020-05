Assalto a Tonali: Leonardo gioca il jolly

Sandro Tonali continua ad essere al centro dei rumors di calciomercato. Il centrocampista piace proprio a tutti. Il Psg è intenzionato a far sul serio

Si fa sempre più dura per Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 è un obiettivo di tante squadre. Dalla Francia, continuano ad insistere sull’interesse anche da parte del Psg. Il calciatore, che tanto piace al Milan, è in cima alla lista dei desideri, ormai da tempo, anche di Leonardo.

Il dirigente brasiliano – come riporta ‘Le10Sport’ – vuol far di tutto per convincere il centrocampista ad accettare il trasferimento a Parigi. L’ex dirigente starebbe, inoltre, sfruttando anche Verratti, che sta svolgendo un lavoro da vero e proprio intermediario.

Il portale aggiunge inoltre che la rivale più importante per il Psg sarebbe la Juventus ma la possibilità di chiudere la trattativa a breve, essendo concluso il campionato, potrebbe essere un vantaggio

Tonali piace tantissimo al Milan ma battere la concorrenza di club importantissimi come Psg e Juventus, senza dimenticare l’Inter non sarà facile.