Scaroni: “Conviviamo col virus. Non possiamo fermarci”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha ribadito la volontà di riprendere il campionato. Impossibile fermarsi: ecco le sue parole a War Room

Nel corso di un intervento video a ‘War Room’, il presidente del Milan, Paolo Scaroni è tornato a parlare della ripresa della Serie A. Il numero uno del club rossonero ha davvero pochi dubbi:

“Non siamo per nulla divisi, tutti vogliamo riprendere – ammette – Una ripresa con regole chiare e in sicurezza, non esistono pareri contrari. Io valuto i voti ufficiali, non le dichiarazioni fatte. Se il comitato tecnico scientifico non ci dà il via libera non si riparte. E’ ovvio, ma noi siamo convinti che avremo modo di ripartire. Ci stiamo incamminando verso la ripresa del campionato”.

Nuovi contagi Fiorentina e Sampdoria – “La formula tedesca prevede che si vada avanti anche se qualcuno viene contagiato. Credo che il mondo, così come il calcio, debba imparare a convivere col coranivirus, mica possiamo fermarci tutti se c’è qualche malato perché di malati ne avremo tanti per parecchi mesi. Non possiamo star fermi. Sono ottimista perché il comitato sta cercando una soluzione”.

