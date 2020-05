Abbiati: “Ibrahimovic ancora competitivo. I campioni li riconosci”

Pala Christian Abbiati. L’ex portiere del Milan ritorna sul successo dei rossoneri contro l’Inter nella Supercoppa nel 2011, soffermandosi su Ibrahimovic.

Video intervista per Christian Abbiati sui canali ufficiali del Milan. L’ex portiere è tornato a parlare della Supercoppa vinta dai rossoneri a Pechino nel 2011 contro l’Inter: “Il Milan meritò la vittoria finale. Nella ripresa, quello che mi è rimasto in mente, è che l’Inter entrò in campo cambiando modulo di gioco e noi riuscimmo ad avere più occasioni, ribaltando il risultato”.

La differenza di Ibrahimovic: “Aveva più motivazione e giocare contro l’ex squadre ti fa venire voglia di far vedere quanto vali. I vari campioni sono quelli che in allenamento danno il 100% come se fosse una partita. Le qualità le vediamo tutti, però la differenza la fa quella. E tutt’ora, alla sua età, è competitivo”.

LEGGI ANCHE: LE ULTIME SU MILAN-RANGNICK