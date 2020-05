Calciomercato Milan – Rangnick ha scelto il primo colpo | VIDEO

Ralf Rangnick avrebbe scelto il primo colpo per il nuovo Milan. L’attaccante è considerato perfetto per il suo modulo di riferimento.

Luka Jovic è l’attaccante che Ralf Rangnick avrebbe già chiesto al Milan. In attesa di scoprire quale sarà il destino di Zlatan Ibrahimovic, l’allenatore tedesco ha le idee chiare sul primo colpo estivo di Calciomercato. Il serbo è perfetto per lo stile di gioco di Rangnick. Tra l’altro potrebbe giocare in coppia con Ante Rebic, suo ex compagno di squadra all’Eintracht. Jovic però in questi giorni si è infortunato alla caviglia il casa, dopo che aveva violato la quarantena in Spagna per andare alla fidanzata in Serbia. Un carattere particolare, ma il Milan lo vuole anche se la trattativa resta complicata.