Gazzetta – Paquetà, svalutazione importante: il Milan deve decidere

Il valore di Paquetà cala vertiginosamente e il Milan deve decidere cosa farne. Il brasiliano è nel mirino della Fiorentina.

Lucas Paquetà ha 22 anni e deve già rilanciarsi, spiega la Gazzetta dello Sport di oggi. E il Milan, nel frattempo, deve decidere cosa farsene.

Il valore è diminuito di parecchio: la società rossonera lo ha pagato 35 milioni, più 10 milioni di bonus. Una cifra molto alta per un giocatore che non è mai riuscito ad esprimere il suo talento, se non a sprazzi.

Oggi costa intorno ai 25 milioni, anche se non sarà facile trovare un club disposto a puntarci a questo prezzo.

La Fiorentina è interessata e, a quanto pare, il calciatore avrebbe espresso gradimento. Ma la decisione finale spetta al Milan: puntarci ancora oppure cederlo per ricavarne il più possibile?