Sky – Maldini e il silenzio del Milan: le ultime

Non filtra alcun commento alla parole di ieri di Paolo Maldini. Il Milan ha deciso, almeno per il momento, di non prendere posizione.

Non sono passate inosservate le parole di Paolo Maldini su Rangnick. Il tedesco resta il prescelto per sostituire Stefano Pioli ma il futuro della panchina del Milan resta tutto da scrivere così come quello dell’attuale Direttore tecnico.

La notizia della giornata è legata al silenzio del club rossonero: come riporta ‘Sky Sport’, le parole di Maldini non sono state sostenute ma allo stesso tempo nemmeno smentite. Una situazione davvero particolare che non rende comprensibile cosa accadrà nei prossimi mesi. A giugno può davvero succedere di tutto: ci sarà ancora Maldini in società o inizierà l’era Rangnick?

LEGGI ANCHE: COLPO IN DIFESA