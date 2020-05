Calciomercato Milan news, contatti per Ajer – VIDEO

Kristoffer Ajer del Celtic Glasgow è uno centrali messi nel mirino dal Milan per rinforzare la difesa nella prossima finestra del calciomercato. Il 22enne norvegese ha voglia di mettersi alla prova in un campionato più importante e ha già detto di voler lasciare la Scozia. Gradirebbe un trasferimento in Serie A, così come in Premier League dove c’è il Leicester City particolarmente interessato al giocatore. Il Milan ha già avviato i contatti con gli agenti di Ajer, il cui cartellino viene valutato circa 25 milioni di euro dal Celtic Glasgow. Il club scozzese spera in un’asta per poter ricavare più possibile dalla cessione del giovane talento scandinavo.