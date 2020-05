Milan, segnali dalla Germania: Rangnick declassato

Novità in casa Red Bull: Ralf Rangnick non sarebbe più il suo ‘Head of Global Soccer’. Un segnale che spinge il tedesco verso il Milan?

Arrivano news importanti dalla Germania che riguardano indirettamente il Milan. Red Bull – come riporta l’agenzia tedesca ‘DPA’ – avrebbe deciso di promuovere Oliver Mintzlaff, attuale amministratore delegato del Lipsia, a ‘Head of Global Soccer’, ruolo che attualmente è occupato da Ralf Rangnick.

Il possibile futuro tecnico del Milan sarebbe stato così declassato ora a consulente sportivo.

L’ennesimo chiaro segnale che allontana Rangnick dal mondo Red Bull e che lo avvicina a quello rossonero.

