Milan, concorrenza inglese per Jovic

Luka Jovic in estate potrebbe lasciare il Real. L’attaccante è da tempo finito nel mirino del Milan ma i rossoneri devono guardarsi da un’importante concorrenza.

Luka Jovic è in cima alla lista dei desideri per rinforzare l’attacco del Milan. Il centravanti non è riuscito ad ambientarsi a Madrid e a fine stagione è pronto a cambiare aria. Stando alle notizie provenienti dalla Spagna, il progetto rossonero, dove ritroverebbe Rebic, lo stuzzica particolarmente. Il calciatore potrebbe arrivare a prescindere dall’addio di Zlatan Ibrahimovic.

Nelle prossime settimane ne capiremo certamente di più ma alla corsa a Jovic si aggiunge una nuova squadra: secondo quanto riportato da ‘The Sun’, l’ex Eintracht Francoforte sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal, che in estate potrebbe dover fare i conti con una vera e propria rivoluzione in attacco.

Aubameyang e Lacazette potrebbero lasciare Londra e il giocatore del Real Madrid potrebbe essere il profilo giusto da cui ripartire.

Ricordiamo che Jovic piace anche al Napoli di Gennaro Gattuso.

