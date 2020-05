Milan, svolta Theo Hernandez: Psg? Scelta presa

Theo Hernandez sembra essere diventato un pallino di Leonardo, pronto a tutto per strappare il terzino al Milan. L’ex Real Madrid non ha dubbi

Il nome di Theo Hernandez continua ad essere accostato con forza al Psg. Il terzino mancino, autore di una grande stagione con la maglia del Milan, che lo ha portato a diventare uno dei migliori interpreti del ruolo, piace davvero tanto a Leonardo.

Come riportano dalla Francia, il dirigente brasiliano è pronto a fare carte false per strappare l’ex Real Madrid al suo vecchio club ma non sarà così facile. ‘Le10Sport’, riporta, infatti, che Theo Hernandez non ha alcuna voglia di sposare il progetto del Psg e di trasferirsi sotto la Torre Eiffel.

Il terzino, d’altronde, attraverso i social, non perde occasione per ricordare quanto è legato al Milan e a Paolo Maldini. Il calciatore, che ha una valutazione già sui 60 milioni di euro, difficilmente dunque lascerà i rossoneri ma attenzione al Real Madrid, che non lo ha perso d’occhio.

