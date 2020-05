Difesa Milan in 4K: conferme dalla Francia

Il Milan sarebbe sulle tracce di ben quattro giocatori, che giocano in Francia, in Ligue 1, che hanno per iniziale del loro cognome la lettera K. Scopriamoli

Fattore K. La prossima stagione il Milan potrebbe ritrovarsi in squadra con quattro nuovi calciatori che hanno per iniziale del loro cognome la lettera K.

Si tratta di un poker di difensori, che milita in Ligue 1, e che stando a quanto riporta ‘L’Equipe, sarebbe finito nel mirino del club rossonero.

Sono per lo più delle conferme visto che i loro nomi circolano in orbita Milan da un po’: si tratta di Pierre Kalulu, terzino destro del Lione; dei centrali Tanguy Kouassi del PSG e Boubacar Kamara del Marsiglia, e del mancino Layvin Kurzawa, sempre in forza ai capitolini.