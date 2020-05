Calciomercato Milan – Inserimento rossonero su Boga: il prezzo

Jeremie Boga è uno dei giocatori che piacciono al Milan, anche se sembra esserci il Napoli in pole position sul talento del Sassuolo. Occhio alla variabile Chelsea.

C’è anche il Milan tra le squadre in corsa per Jeremie Boga, gioiello del Sassuolo che potrebbe essere tra i protagonisti del prossimo calciomercato.

È Sportmediaset a rivelare che pure il club rossonero si è inserito sull’esterno offensivo che piace tantissimo al Napoli. Gennaro Gattuso probabilmente perderà sia Dries Mertens che José Callejon, quindi la società sta lavorando per i sostituti. Boga è uno dei profili nel mirino.

Il 23enne talento franco-ivoriano è in Italia dal 2018 sta facendo molto bene. Prima dello stop causa coronavirus, aveva messo insieme 8 gol e 4 assist in 25 presenze in questa stagione. Numeri importanti e che hanno certificato la sua crescita rispetto alla scorsa annata, conclusa con sole 3 reti e un assist in 27 partite.

Il Sassuolo valuta Boga non meno di 20 milioni di euro. Un prezzo che Milan e Napoli sembrano disposti a trattare per assicurarsi il giocatore. Gli azzurri sono in vantaggio, dato che in casa rossonera le strategie future devono ancora essere ben definite e va capito se effettivamente Ralf Rangnick arriverà.

Bisogna anche considerare la variabile Chelsea. Il club londinese può esercitare una clausola di riacquisto per riprendersi Boga. Servono circa 16 milioni ai Blues per far tornare in Inghilterra il calciatore cresciuto nel loro settore giovanile. Al momento non è stato manifestato interesse da parte del Chelsea nel fare l’operazione, però non va dato nulla per scontato.

LEGGI ANCHE -> SCAMBIO CASTROVILLI-PAQUETÁ? RISPONDE L’AGENTE DEL TALENTO DELLA FIORENTINA