Colpo Kouassi – Leonardo non molla: che concorrenza

Tanguy Kouassi può essere uno dei colpi a costo zero del Milan la prossima estate. La concorrenza per il difensore classe 2002 non manca. Le ultime sul suo futuro.

Tanguy Kouassi è in cima alla lista della spesa del Milan. Il giovane difensore classe 2002 può essere il biglietto da visita di Ralf Rangnick. Il calciatore va in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e i rossoneri sono pronti a battere un’importante concorrenza, anche grazie al tecnico tedesco, che a gennaio avrebbe voluto portarlo al Lipsia.

Ora per entrambe potrebbe esserci il Milan. Per Kouassi, però, bisogna fare i conti con Leonardo, che sta provando a non perdere l’ennesimo giovane. Il classe 2002 – come riporta ‘Calciomercato.com’ – vuole garanzie per non cambiare aria. Il gradimento per i rossoneri è totale ma attenzione anche al possibile inserimento di altre squadre italiane: Kouassi, infatti, piace anche a Inter e Atalanta, oltre che in Germania.

