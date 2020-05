Dumfries al Milan, Raiola decisivo

Denzel Dumfries è da poco passato sotto la procura di Mino Raiola. Il noto agente potrebbe essere decisivo per il trasferimento del terzino al Milan

Denzel Dumfries è il nome in cima alla lista dei desideri del Milan per rinforzare la corsia destra. Il terzino del Psv Eindhoven è da tempo nel mirino dei rossoneri, che sperano di riuscire a portarlo in Italia, abbassando il prezzo del suo cartellino con l’inserimento nella trattativa di Ricardo Rodriguez.

Ci sarà da lavorare con gli olandese ma la volontà del Milan, che pare avere il sì del giocatore, è davvero chiara.

Nei giorni scorsi vi avevamo riportato la notizia del cambio di agente di Dumfries, che si è affidato a Mino Raiola. Un cambio che aveva fatto pensare al peggio ma stando a quanto riportato da ‘Tuttusport’, il noto agente potrebbe agevolare il passaggio del suo nuovo assistito al Milan, acquisendo ‘credito’ in visti dei rinnovi di alcuni suoi assistiti.

LEGGI ANCHE: IBRA CHIAMA IL MILAN