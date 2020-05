Bundesliga, pari per il Lipsia di Rangnick e Nagelsmann

Il Lipsia di Rangnick, presente sugli spalti, e Nagelsmann ha pareggiato contro il Friburgo. Allo scadere il VAR non ha convalidato un gol agli ospiti

Non riprende nel migliore dei modi l’avventura in Bundesliga per il Lipsia. La squadra tedesca allenata da Nagelsmann, tecnico accostato in questi giorni alla panchina del Milan, non è andata oltre l’1 a 1 contro il Friburgo.

Alla rete di Gulde degli ospiti ha risposto Poulsen, abile ad insaccare di testa un perfetto cross di Krampl.

Sulle tribune della Red Bull Arena presente in mascherina e taccuino anche Ralf Rangnick.

Lipsia-Friburgo 1-1

34′ Gulde, 77′ Poulsen (L)