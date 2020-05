Calciomercato Milan – Offerta per Florentino. Idea Orsolini – VIDEO

Il Milan continua a considerare Florentino Luis un obiettivo per rinforzare il centrocampo. Un tentativo era stato fatto nel calciomercato di gennaio, ma non andò a buon fine. Un altro verrà fatto nella prossima finestra estiva. L’idea è quella di offrire al Benfica il cartellino di Lucas Paquetà e un conguaglio economico. Contropartite tecniche possono essere proposte anche al Bologna per arrivare all’esterno offensivo Riccardo Orsolini. Giocatori come Davide Calabria e Rade Krunic non considerati incedibili per il Milan e possono fare comodo a Sinisa Mihajlovic. Florentino e Orsolini sono profili che possono far parte del futuro progetto rossonero, basato soprattutto sui giovani.