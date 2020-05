Calciomercato Milan – Paquetà via, Gazidis lo scambia | VIDEO

Paquetà destinato a lasciare il Milan. Gazidis ha deciso di proporlo al Benfica in cambio di un giovane fuoriclasse. Le ultime news.

Lucas Paquetà via dal Milan in estate. I rossoneri, che hanno sborsato quasi 50 milioni per acquistarlo dal Flamengo, non sembrano disposti a dargli nuove chance. Con la rivoluzione in arrivo, anche il brasiliano sembra destinato ad andar via.

La Fiorentina resta sullo sfondo, ma è il Benfica la squadra più interessata. Ivan Gazidis ne approfitta e pone uno scambio ai portoghesi: Paquetà per Florentino Luis, il centrocampista che piace da tempo al club rossonero. Il Milan però dovrebbe aggiungere un conguaglio.