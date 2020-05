Calciomercato Milan – Trattativa avviata per Dumfries: i dettagli

Il Milan sta parlando con il PSV per Denzel Dumfries, terzino destro olandese di spinta. Tutti i dettagli su questa trattativa.

Il Milan ha deciso: per il ruolo di terzino destro l’obiettivo è Denzel Dumfries. Stando a quanto scrive il giornalista Nicolò Schira su Twitter, sono in corso dialoghi fra il Diavolo e il PSV per questo giocatore.

In attesa di scoprire chi sarà a guidare il Milan dalla panchina, Ivan Gazidis e il suo staff stanno già lavorando sul Calciomercato. Probabilmente con già una forte influenza di Ralf Rangnick, sempre più verso l’approdo in rossonero.

Calciomercato Milan, il costo di Dumfries

Dumfries è un terzino di spinta: giovane e di prospettiva, rientra perfettamente nei parametri imposti da Elliott Management. Ecco quanto scrive Schira che rivela anche il prezzo: “Milan e PSV stanno dialogando per Denzel Dumfries, che è una delle prime scelte rossonere per la fascia destra. Gli olandesi valutano il terzino €15M“.

Non è da escludere che nella trattativa possa rientrare Ricardo Rodriguez. Lo svizzero a gennaio è passato proprio al PSV in prestito con diritto di riscatto. Non si sa ancora quale sarà il suo futuro, ma potrebbe rimanere in Olanda proprio in cambio di uno sconto su Dumfries.

Con Theo Hernandez a sinistra e Dumfries a destra, il Milan si ritroverebbe con due terzini di grande spinta. Poi però bisognerà lavorare sulle cessioni: uno fra Davide Calabria e Andrea Conti è costretto ad andare via, senza dimenticare Alexis Saelemaekers che dovrebbe essere riscattato.

