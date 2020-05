Vazquez chiama il Milan: “Da bambino sognavo di giocarci”

Vazquez ha confessato il suo amore per il Milan. Il fantasista del Siviglia ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e potrebbe tornare presto in Serie A.

Franco Vazquez strizza l’occhio al Milan. Il fantasista del Siviglia – con un contratto in scadenza il 30 giugno 2021 – non ha nascosto la sua passione per i colori rossoneri: “E’ una squadra che mi ha sempre interessato – ammette a Radio Mitre Cordoba -, da bambino sognavo di giocarci perché li vedevo alla tv: era una delle squadre più forti del campionato, e quando ero piccolo era il club che preferivo in Europa.

Mi piaceva tanto Kakà, era tra i più forti nel suo ruolo”.

L’ex Palermo potrebbe presto far ritorno in Serie A, sulle sue tracce c’è la Lazio ma se si facesse sotto il Milan…

LEGGI ANCHE: RIVIVI LECCE-MILAN 3-4