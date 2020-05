Calciomercato Milan – Nainggolan pista possibile: sfida a tre

Si torna a parlare di Radja Nainggolan come possibile rinforzo del Milan nella prossima stagione. Su di lui anche altri due club.

Un’idea già lanciata qualche settimana fa, che oggi trova delle conferme non da poco.

Il Milan potrebbe seriamente pensare di rinforzarsi con l’innesto di Radja Nainggolan, duttile e forte centrocampista belga in forza al Cagliari.

Difficile, secondo il portale sardo Calciocasteddu.it, che Nainggolan possa restare a Cagliari anche nella prossima stagione, visto che il club sardo dovrebbe esporsi economicamente per riscattarlo dall’Inter.

Neanche i nerazzurri intendono trattenerlo, anzi, starebbero valutando una cessione di Nainggolan a titolo definitivo, per una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro.

Si potrebbe scatenare una corsa a tre per il centrocampista classe ’88. Oltre al Milan, considerato al momento non in pole, anche Fiorentina e Roma sembrerebbero molto interessate al belga.

I viola lo avevano già cercato durante la scorsa sessione di calciomercato estivo, senza raggiungere un accordo con l’Inter. I giallorossi starebbero ipotizzando un romantico ritorno, visto il legame molto forte tra Nainggolan e l’ambiente romano.

Al Milan potrebbe far comodo un calciatore della sua esperienza e qualità tecnica. Ma tutto dipenderà dall’a.d. Ivan Gazidis, non troppo propenso ad investire cifre importanti per calciatori over-30.

