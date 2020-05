Milan, Guardiola piomba sul centrocampista

Pep Guardiola guarda in casa Milan per rinforzare la propria mediana. Il tecnico spagnolo è pronto a sfidare il Psg per aggiudicarsi il calciatore

C’è ancora Ismael Bennacer al centro dei rumors di calciomercato. Il centrocampista algerino, arrivato la scorsa estate dall’Empoli, è una delle note liete di questa stagione del Milan. Il calciatore ha conquistato tutti e con un contratto in scadenza nel 2024 rappresenta uno dei punti fermi del club rossonero ma gli interessi nei suoi confronti non mancano.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del Psg, con Leonardo pronto a mettere sul piatto un’offerta di 30 milioni di euro. I francesi, però, non sono gli unici sulle sue tracce.

Il miglior giocatore dell’ultima Coppa d’Africa è, infatti, finito nel mirino del Manchester City: a volere Bennacer – come riporta FootMercato – è Pep Guardiola.