Milan, Gabbia: “Voglio conquistare la fiducia di Pioli”

Gabbia è uno dei punti fermi del Milan del presente e del futuro. Il giovane difensore dei rossoneri ha parlato ai microfoni di ‘Rai Sport’.

Matteo Gabbia si è concesso ai microfoni di ‘Rai Sport’. Il difensore del Millan, che prima dello stop per via dell’emergenza coronavirus, era riuscito a ritagliarsi dello spazio non ha alcuna intenzione di fermarsi.

“Certamente non posso considerarmi, in questo momento, un titolare, un titolare inamovibile della difesa – ammette il giovane calciatore in un’intervista che andrà in onda alle 18.30 su Rai 2 – ma cercherò in ogni allenamento di fare del mio meglio per riuscire a prendere la fiducia del mister per giocare il maggior numero di partite possibili da qui fino al termine della stagione”.

Matteo Gabbia è comunque un punto fermo del Milan e lo prova il rinnovo, arrivato a marzo, fino al 30 giugno 2024.