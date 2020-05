Rinnovo Donnarumma-Milan: le ultime news da Sky Sport

La trattativa tra il Milan e Mino Raiola per il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma deve ancora partite concretamente. Il punto di Gianluca Di Marzio.

La situazione riguardante il rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan continua ad essere in stand-by. Lo conferma Gianluca Di Marzio a Sky Sport.

Non c’è ancora stato l’incontro tra dirigenza, portiere e Mino Raiola. Il confronto faccia a faccia sarà importante per capire se ci sono i margini per trovare un accordo. Oggi è difficile prevedere se Gigio rinnoverà.

Il Milan punta a prolungare il contratto di Donnarumma, che va in scadenza a giugno 2021. Ma se il rinnovo non dovesse arrivare nel giro di qualche mese, allora la cessione diventerebbe inevitabile.

Il club rossonero non può permettersi di perdere Gigio a parametro zero. Vendendolo in estate potrebbe mettere a bilancio una plusvalenza molto importante per riequilibrare i conti. Si spera di non arrivare a un divorzio, però oggi non si può escludere nessuna ipotesi.

