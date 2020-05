Calciomercato Milan news – Piacciono Rajkovic e Diatta | VIDEO

Anche Predrag Rajkovic è nella lista dei portieri che il Milan valuta per l’eventuale sostituzione di Gianluigi Donnarumma, il cui rinnovo di contratto non è ancora certo. Il serbo classe 1995 milita nel Reims ed è risultato il miglior estremo difensore dell’ultima Ligue 1. Il prezzo del suo cartellino si aggira sui 15 milioni di euro. Valutazione leggermente superiore per Krépin Diatta, ala offensiva 21enne che milita nel Club Brugge e dal cui entourage sono trapelate conferme in merito all’interesse del Milan. 8 gol e 4 assist nell’ultimo campionato per il senegalese. Rajkovic e Diatta sono altri due nomi in orbita rossonera, profili seguiti sia da Geoffrey Moncada che da Ralf Rangnick.