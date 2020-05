Milan, un club di Serie A vuole Krunic: la valutazione

Il futuro di Rade Krunic al Milan è incerto, dato che in questa stagione l’ex Empoli ha avuto poco spazio anche a causa di infortuni. In Serie A piace.

Giacomo Bonaventura non è l’unico giocatore del Milan che interessa al Torino. Stando alle ultime news di calciomercato di Tuttosport, anche Rade Krunic è nel mirino del club granata.

Il direttore sportivo Davide Vagnati cerca un centrocampista con le caratteristiche fisiche e tecniche del bosniaco. Già un anno fa il Torino aveva pensato a Krunic, ma poi non si è fatto avanti concretamente e lui si è trasferito dall’Empoli al Milan.

Il quotidiano sportivo piemontese spiega che il giocatore, il cui entourage aveva già parlato in passato con la società granata, accoglierebbe positivamente un approdo a Torino. La valutazione del cartellino non sarebbe un problema, visto che rispetto al prezzo pagato dal Milan non ci sono stati cambiamenti. 8 milioni di euro, gli stessi incassati dall’Empoli, possono bastare.

Krunic in rossonero non ha avuto modo di mettersi granché in mostra, sia per infortuni che per scelte tecniche. Ma non è detto che il Diavolo apra alla sua cessione, dato che a centrocampo ci saranno già dei cambiamenti da affrontare con i probabili addii di Franck Kessie e Lucas Paquetà, oltre a quelli di Giacomo Bonaventura e Lucas Biglia.

A Torino il bosniaco avrebbe maggiori possibilità di giocare, ma lasciare Milano senza aver dimostrato di poter stare in una piazza così importante rappresenta una sconfitta. Ci saranno molte riflessioni da fare, da parte sua e del club.

LEGGI ANCHE -> MILAN NEWS – LA STRATEGIA PER IL RINNOVO DI ROMAGNOLI