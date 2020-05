Milan, svolta Thauvin: il Marsiglia deve vendere

La crisi economica sta colpendo il calcio mondiale. il Marsiglia è chiamato a vendere per 60 milioni di euro. Thauvin può partire. Milan allertato

L’emergenza coronavirus sta colpendo anche il calcio. In Francia lo stop della Ligue 1 non ha per nulla aiutato e molti club saranno costretti a vendere i propri calciatori per far tornare i conti. Anche il Marsiglia non se la passa bene e, secondo quanto riportato da ‘MundoDeportivo’, si sarebbe prefissato l’obiettivo di incassare, dalla cessioni dei propri elementi, ben 60 milioni di euro.

Facile pensare che tra i primi a fare le valigie possa essere Florian Thauvin. L’esterno francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e un suo addio il prossimo giugno potrebbe aiutare le casse dell’OM.

Un’occasione da cogliere al volo per una squadra come il Milan, che è da tempo sulle tracce del giocatore. Thauvin in questi giorni – oltre al club rossonero – è stato accostato anche a Roma, Valencia, Siviglia, Betis e Newcastle.

