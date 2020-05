Calciomercato Milan – Nuovo club italiano su Ibrahimovic

Non ci sono solamente l’Hammarby e il Bologna di Sinisa Mihajlovic a sognare di ingaggiare Zlatan Ibrahimovic in caso di addio al Milan. Spunta una nuova pista in Serie A.

Difficile dire se Zlatan Ibrahimovic rimarrà o meno al Milan. Oggi la sensazione è che difficilmente arriverà il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2020.

Se dovesse maturare il divorzio, non è escluso che il centravanti svedese possa rimanere ancora in Italia. Ci sono alcune squadre che stanno pensando a lui. In primis il Bologna, dove Sinisa Mihajlovic lo accoglierebbe a braccia aperte dopo aver già provato a prenderlo a gennaio.

Oggi il Corriere della Sera spiega che anche la Fiorentina sogna il colpo Ibrahimovic. Dopo aver preso Franck Ribery, il patron Rocco Commisso pensa a un’altra operazione a effetto per una piazza come Firenze che ha voglia di tornare ai fasti dei tempi migliori. L’arrivo di Zlatan genererebbe grande entusiasmo nei tifosi viola, lo si è già visto con l’ex Bayern Monaco.

