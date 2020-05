Fifa 20 TOTSSF Serie A: carta Theo Hernandez, overall e prezzo

Tutto quello che c’è da sapere su Theo Hernandez TOTSSF, la nuova carta proposta da EA Sports per la squadra della stagione della Serie A.

Theo Hernandez è l’unico giocatore del Milan presenta del Team of the Season So Far della Serie A per Fifa 20 Ultimate Team.

Il terzino del Milan fa parte delle riserve ma la carta è davvero straordinaria. Colpisce in particolar modo un valore: 99 in velocità. E questo su un gioco come Fifa, dove un giocatore rapido fa sempre la differenza, può diventare un fattore.

Ecco perché, nonostante sia fra le riserve, sarà sicuramente un obiettivo di molti player, e magari anche pro. Un acquisto da fare, insomma. Andiamo a vedere insieme quali sono nello specifico i valori della carta di Theo Hernandez TOTSSF.

Theo Hernandez TOTSSF, le caratteristiche

Partiamo subito dall’overall: Theo Hernandez si presenta con un ottimo 93 di valutazione. C’è da chiarire che fino ad oggi sono uscite diverse versioni speciali del terzino francese, in particolare quelle In Form. Ma questa ovviamente le batte tutte.

Come già anticipato, è il 99 in velocità che stuzzica l’immaginazione dei player. Ma non è finita qui. C’è anche un 82 di tiri che per un terzino sinistro è davvero tanta roba, così come 89 di passaggio.

Spicca un altro valore: 93 nel dribbling e 95 fisico. Il tutto si conclude con un 91 di difesa che non fa per niente male.

Come avete potuto vedere, parliamo di una carta clamorosamente forte. E per questo sarà molto ricercata nelle prossime settimane dai player. Una freccia a sinistra fa sempre molto comodo.

Attualmente il prezzo su Playstation si aggira sui 530mila crediti. Più basso su Xbox: 408mila. Mentre su PC è addirittura a 680mila. Chiaramente il prezzo può facilmente variare da qui alle prossime ore.