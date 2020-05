Laudisa: “Non vedo Donnarumma lontano dal Milan”

Parla Carlo Laudisa l’esperto di calciomercato de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il noto giornalista fa il punto sul futuro di Gianluigi Donnarumma.

Il futuro di Gianluigi Donnarumma continua ad animare il calciomercato di queste ultime settimane. L’incontro tra il suo agente, Mino Raiola, e Ivan Gazidis non c’è ancora stato e quasi certamente sarà determinante per le sorti del numero 99.

Negli ultimi giorni sta prendendo sempre più piede l’idea di una permanenza al Milan dell’estremo difensore di Castellammare di Stabia. Una permanenza, con rinnovo, che rappresenterebbe – come qui raccontato – la giusta soluzione per tutti.

L’emergenza coronavirus, che ha portato ad un’importante crisi economica, non aiuterebbe, infatti, nemmeno Mino Raiola.

Al momento non si vedono squadre all’orizzonte pronte a far offerte per Donnarumma.

Notizia confermata da Laudisa, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, nel corso di una diretta Instagram con Carlo Pellegatti: “”Non vedo un acquirente, ad oggi, che possa spingere le parti verso una separazione immediata, poi vedremo se rinnoverà per un altro anno, ma al momento non lo vedo lontano dal Milan”.

