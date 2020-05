Tuttosport – Milan, divorzio inevitabile con Ibrahimovic. Donnarumma in forse 

Milan, Ibrahimovic è ormai ai saluti e Donnarumma anche è a forte rischio. Il club rossonero, riferisce Tuttosport, ha di fatto già perso un leader e rischia di perderne anche un secondo. E attenzione anche a Romagnoli…

Zlatan Ibrahimovic è ormai andato, Gianluigi Donnarumma è in forse e da monitorare è anche la posizione di Alessio Romagnoli. Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, è questa la delicatissima situazione in casa Milan per quanto riguarda i leader rossoneri.

Il capitano rossonero, sulla carta, è sicuramente quello più blindato e meno in discussione tra tutti considerando le scadenze più imminenti. Ma al contempo – evidenzia il quotidiano – servirà un rinnovo a stretto giro per evitare di ritrovarsi proprio nella stessa situazione riguardante Gigio.

A proposito del portiere milanista, invece, il termine ultimo posto nel 2021 impone la società a un prolungamento lampo o a una cessione inevitabile. Si tratterebbe di un atto necessario per racimolare il più possibile ed evitare una tragica partenza a costo zero non quest’estate ma la prossima.

Non saranno certo quei 70 milioni potenziali, ma arriverebbe comunque un bel gruzzoletto che potrebbe essere reinvestito per rinforzare la squadra. Nulla da fare invece per Ibrahimovic: come riferisce Tuttosport, ormai sembra tutto definito. C’è stato anche un momento in cui lo svedese sembrava lieto di restare, ma di fronte alle ultime scelte della società, da lui non condivise, ha capito che il divorzio è ormai inevitabile.

LEGGI ANCHE: MILAN, PRONTI DUE MILANISTI NELLO STAFF DI RANGNICK