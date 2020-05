Calciomercato Milan – Dalla Spagna: proposta per James Rodriguez

Il Milan avrebbe chiesto informazioni a Mendes per James Rodriguez. L’attaccante colombiano è pronto a lasciare il Real Madrid al termine della stagione.

James Rodriguez ha stuzzicato la fantasia di molti tifosi del Milan in passato. Oggi il suo nome torna di moda: secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, il club rossonero avrebbe chiesto informazioni a Jorge Mendes per il suo assistito, che in estate lascerà il Real Madrid.

Il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 spinge i blancos a cedere il colombiano nei prossimi mesi. James, in queste settimane, è stato accostato anche a Juventus, Inter e Napoli, ma nel suo destino sembra esserci l’America.

Il colombiano – si legge ancora sul portale spagnolo – avrebbe respinto al mittente l’idea Milan perché il suo volere sarebbe quello di volare a Miami, all’Inter di David Beckham, così da poter star più vicino alla famiglia.

