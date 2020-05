Milan, inserimento Juventus: ti soffia l’obiettivo

Boga piace particolarmente al Milan. Sul calciatore del Sassuolo c’è però l’interesse di mezza Serie A. Anche la Juventus sarebbe sulle sue tracce.

Jeremie Boga è il nome caldo degli ultimi giorni. L’attaccante del Sassuolo stuzzica la fantasia dei tifosi: è un profilo che piace parecchio alla dirigenza rossonera e il prezzo del cartellino, non proprio altissimo – solo 20 milioni di euro – rendono l’affare fattibile.

Il giocatore è letteralmente esploso questa stagione con i colori neroverdi ma non farà ritorno al Chelsea. I londinesi, nonostante un diritto di prelazione per soli 16 milioni di euro, non sono intenzionati a puntare su di lui.

Il futuro di Boga, salvo sorprese, sarà dunque ancora in Serie A: il Milan per riuscire a portarlo a casa dovrà battere un’importante concorrenza. L’interesse da parte di Napoli e Atalanta è noto da tempo, ora ci sarebbe anche quella della Juventus.

Cristiano Ronaldo – secondo quanto riportato da ‘Don Balon’ – avrebbe dato il via libera all’operazione.

