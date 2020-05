Mainz-Lipsia 0-5: in gol l’obiettivo del Milan

Il Lipsia rialza la testa dopo il pareggio della settimana scorsa. Per la squadra di Rangnick e Nagelsmann in gol anche Sabitzer, cercato dal Milan

Dopo il pareggio della settimana scorsa, il Lipsia di Rangnick e Nagelsmann si impone in trasferta contro il Mainz. Il risultati è di quelli netti: la squadra della Red Bull ha vinto per 5 a 0 con le reti di Werner (tripletta), Poulsen e di Sabitzer, l’uomo che tanto piace al tecnico tedesco e che in queste ore è stato accostato con forza proprio al Milan.

Mainz-Lipsia 0-5

11, 48′ e 75′ Werner, 23′ Poulsen, 36′ Sabitzer

