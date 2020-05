Milan, caccia al terzino: da Londra l’ultima idea

Il Milan è caccia di un terzino destro. Sono tanti i profili accostati al club rossonero, che vuole sostituire Calabria. L’ultima idea porta all’Arsenal.

Ancora un nome nuovo per il ruolo di terzino destro. E’ assodato che il Milan, nel corso del prossimo calciomercato, acquisterà un nuovo esterno. La stagione deludente di Andrea Conti ma soprattutto di Davide Calabria, pronto a cambiare aria, ha spinto i rossoneri a correre ai ripari.

Il profilo in cima alla lista dei desideri del club è quello di Denzel Dumfries. Il classe 1996 del PSV Eindhoven potrebbe sbarcare a Milano, anche grazie all’aiuto di Mino Raiola, ma si valutano altri nomi.

L’ultima idea – come riporta il ‘Daily Star‘ – porta in Inghilterra, più precisamente a Londra. Il Milan sarebbe, infatti, sulle tracce di Maitland–Niles. Il calciatore classe 1997, che non rientra più nei piani dell’Arsenal, piace anche all’Inter. Il terzino ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023.

LEGGI ANCHE: VALZER DEI PORTIERI