Ibrahimovic, non solo Bologna: un’altra italiana spinge

Ibrahimovic, futuro in Italia? Oltre al Bologna, c’è un’altra italiana che spinge per averlo. Le ultime news sul futuro dello svedese.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Ibrahimovic vuole sapere qual è il suo destino prima della ripresa del campionato. Tutto dipende da Ivan Gazidis, l’unico in questo momento che può prendere una decisione.

Boban non c’è più, Paolo Maldini e Frederic Massara sono in discussine. Almstadt e Moncada non possono procedere per vie formali adesso. Ecco perché l’unico che può fare qualcosa è Gazidis.

Finora non ci sono stati contatti ma è probabile che ciò succederà a breve.

La priorità di Ibrahimovic è il Milan, ma nel frattempo arrivano nuove proposte: il Bologna e l’Hammarby restano sull’attenti, ma c’è la Fiorentina che fa sul serio, soprattutto in caso di addio di Federico Chiesa.