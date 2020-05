Milan, Kessie non è incedibile – Tutte le opzioni future

Il destino di Franck Kessie è ancora piuttosto incerto. Il centrocampista ivoriano del Milan potrebbe anche partire in estate.

Franck Kessie potrebbe avere ancora vita breve all’interno della rosa del Milan. Dopo tre stagioni il centrocampista ivoriano potrebbe fare le valigie.

Lo scrive oggi Tuttomercatoweb.com, che dichiara tutt’altro che incedibile Kessie, nonostante abbia le caratteristiche per far parte del prossimo progetto tecnico.

Il Milan di Ralf Rangnick punterà su calciatori sotto i 23-24 anni e con ingaggi entro i limiti del tetto imposto. Kessie sembrerebbe rientrare in questi parametri: è un classe ’96 e inoltre percepisce circa 2,6 milioni a stagione, cifra decisamente alla portata.

Eppure il Milan è pronto a sacrificarlo. Evidentemente i rapporti tra le parti non sono così idilliaci già dalla scorsa stagione e le proposte non mancano.

Due opzioni riguardano un futuro inglese per Kessie: il Newcastle e l’Everton si sarebbero interessate all’ivoriano. In particolare la squadra di Carlo Ancelotti, nel caso in cui non riuscisse ad arrivare all’obiettivo numero uno Allan.

In Italia è viva l’opzione Napoli. Il suo ex allenatore e mentore Rino Gattuso potrebbe chiedere al suo club di fare uno sforzo per Kessie. Lo stesso però dovrebbe abbassare le richieste di ingaggio, dopo aver preteso 4 milioni netti nei dialoghi recenti con il Wolverhampton.

Il Milan valuta Kessie almeno 25 milioni di euro. Con gli stessi soldi, in caso di partenza del mediano africano, i rossoneri potrebbero virare su un altro centrocampista Under-23 con caratteristiche tecniche diverse.

LEGGI ANCHE -> SERIE A, ECCO DA DOVE SI RIPARTIRA’