Calciomercato Milan – Ancelotti porta il difensore all’Everton: 22 milioni

L’Everton di Ancelotti ha scelto Todibo per rinforzare la difesa: 22 milioni il costo totale dell’operazione.

Jean–Clair Todibo è stato a lungo cercato dal Milan nel Calciomercato di gennaio. Frederic Massara volò in Spagna per parlare direttamente col ragazzo. E invece, il difensore preferì andare allo Schalke 04 in prestito secco.

L’esperienza in Germania non è andata come sperava, quindi tornerà al Barcellona. Ma è una sosta momentanea perché il suo futuro è in Premier League.

Come scrive TodoFichajes.com, Todibo dovrebbe andare all’Everton di Carlo Ancelotti: 22 milioni è il costo complessivo dell’affare.

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato di un possibile ritorno di fiamma del Milan per questo giocatore. Difficile, anche perché ad oggi ancora non si sa nulla di ciò che succederà. L’Everton, invece, il proprio futuro lo ha già scritto. E lo ha affidato nelle mani di Ancelotti.

LEGGI ANCHE >> PROPOSTO PAULINHO: RANGNICK DICE SI