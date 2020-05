Calciomercato Milan – Proposto Paulinho: Rangnick studia il colpo

Paulinho sarebbe stato proposto al Milan: il brasiliano piaceva già nel 2018. Rangnick approva e studia il colpo.

Come scrivono i colleghi di Tuttomercatoweb, Paulinho del Bayer Leverkusen sarebbe stato proposto al Milan e alla Roma. Il giocatore, che non ha ancora compiuto 20 anni, piace anche a Ralf Rangnick che lo avrebbe già studiato.

I tedeschi pagarono 30 milioni al Vasco de Gama per assicurarlo. Dopo un inizio difficile, nelle ultime partite sembra aver ingranato la marcia. Infatti ha segnato due gol contro l’Eintracht Francoforte e questo clima tranquillo, a porta chiuse, sembra averlo aiutato a prendere maggior confidenza con l’ambiente.

Paulinho è un talento molto interessante. Ha il record di primo classe 2000 a segnare nel Brasilereao, a 17 anni e nove giorni.

Si tratta di un esterno di grande qualità che può giocare sia a sinistra che a destra. Nel 4-4-2 veloce di Rangnick sarebbe perfetto. Ha passo, dribbling e la porta la vede benissimo.

Paulinho piace anche alla Roma, che probabilmente cederà Cengiz Under (molto cercato dal Milan a gennaio), Justin Kluivert e Diego Perotti in estate.

A volte ritornano

Il Milan aveva visionato Paulinho diverse volte in Brasile con la maglia del Vasco de Gama. I collaboratori di Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan nella stagione 2017/2018, stavano studiando il suo profilo. Poi però il Bayern Leverkusen bruciò tutta la concorrenza con un’offerta da 30 milioni.

Il Vasco da Gama lo ha ceduto nell’aprile del 2018 e si è trasferito in Germania nel settembre successivo. Come detto l’impatto con la Bundesliga non è stato dei migliori ma pian piano sta prendendo confidenza anche col calcio europeo.