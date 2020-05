Calciomercato Milan – Bakayoko-Bennacer, destini incrociati: i dettagli

Il Psg molla Bakayoko e va dritto su Bennacer, il Milan potrebbe cederlo per far tornare il francese.

Il ritorno di Tiemoué Bakayoko è un’ipotesi che il Milan sta valutando. C’è sicuramente il gradimento del giocatore, che tornerebbe volentieri a Milano. Bisogna però capire se Ralf Rangnick è d’accordo o meno con questo acquisto.

Intanto dalla Francia arrivano nuove indiscrezioni. Come scrive Le10Sport, il Paris Saint-Germain avrebbe mollato la presa per Bakayoko: troppi i 35 milioni chiesti dal Chelsea per la cessione a titolo definitivo.

Stando al portale francese, il centrocampista è più vicino al Milan, ma occhio all’opzione West Ham.

Comunque al Psg serve un mediano e qui entra in gioco Ismael Bennacer. Vi raccontiamo da diverse settimane che Leonardo gli ha messo gli occhi addosso. E se il ds ha mollato Bakayoko, potrebbe provare l’assalto all’algerino, o a Lorenzo Pellegrini della Roma (che però ha caratteristiche diverse).

Ecco perché i destini di Baka e di Bennacer potrebbero incrociarsi: il Milan valuta l’ex Empoli 30 milioni, con quei soldi si potrebbe finanziare il ritorno di Bakayoko. Che dovrà per forza abbassarsi l’ingaggio.

Ma queste sono solo supposizioni di Le10Sport, ma tutto è ancora in alto mare. Bennacer è un giocatore che il Milan vuole tenere, ma è chiaro che di fronte ad offerte importanti farà fatica a dire no.

LEGGI ANCHE >> THIAGO SILVA, CAMBIA TUTTO: LE ULTIME