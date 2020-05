Calciomercato Milan – Thiago Silva, adesso cambia tutto

Milan e Thiago Silva: cambiano le carte in tavola. Arrivano importanti aggiornamenti sulla situazione. Gli aggiornamenti giungono dai colleghi di Calciomercato.com.

Thiago Silva e il Milan, cambiano le carte in tavola sotto la Torre Eiffel. Lo rivela Calciomercato.com. Come infatti riferiscono i colleghi, quell’addio dal Paris Saint-Germain dopo otto lunghe stagioni oggi non sembrerebbe più così scontato.

Il Ds Leonardo, infatti, starebbe preparando una proposta di rinnovo per il 35enne di Rio de Janeiro. Si tratta di un’offerta con un netto al ribasso, la quale verrà presentata più avanti quando le dinamiche del coronavirus lo permetteranno.

Il difensore aspetta di conoscere i dettagli della proposta prima di prendere qualsiasi decisione. Gradirebbe un ritorno in Serie A, ma rimarrebbe volentieri anche a Parigi per un altro anno se non fosse chiamato a una svalutazione esagerata del proprio ingaggio.

Per il Milan questa situazione crea un doppio risvolto. La cattiva notizia è che il PSG non ha ancora definitivamente mollato l’ex rossonero, la buona è che la tempistica prolungata potrebbe favorire il Diavolo qualora il brasiliano alla fine andasse via.

Nel frattempo, infatti, Ralf Rangnick avrebbe tempo di insediarsi ufficiosamente, di valutare gli acquisti e capire se un profilo come Thiago Silva, in vista dei 36 anni a settembre, può essere utile o meno in questo gruppo. Uno scenario non scartare a priori: è vero che il tedesco ama lavorare con i giovani, ma al contempo – assicura il portale – conosce anche il valore dell’esperienza.

