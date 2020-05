Milan, colpo Kalulu: le ultime dalla Francia

Il Milan continua a essere in vantaggio nella corsa a Pierre Kalulu. Il difensore piace a Bayern Monaco, Siviglia e il Lione non molla la presa.

Arrivano conferme dalla Francia su Pierre Kalulu. Il Milan – secondo quanto riporta ‘L’Equipe‘ – sarebbe in pole per il calciatore del Lione. Il difensore ha un contratto in scadenza il prossimo giugno e i rossoneri avrebbero presentato un’offerta allettante al classe 2000, migliore di quella di Bayern Monaco e Siviglia.

Il quotidiano francese, sottolinea però, che l’OL è intenzionato a far di tutto per non perdere Kalulu: l’ultima proposta messa sul tavolo del suo entourage si avvicinerebbe non poco a quella fatta dal Milan.

Il giocatore è chiamato a prendere una decisione in tempi breve, consapevole del fatto che i rossoneri gli offrirebbero maggior spazio e questo, alla fine, potrebbe risultare davvero decisivo.

LEGGI ANCHE: SI PER JOVIC