Milan-Jovic, conferme dalla Spagna: sì del Real Madrid

Il Milan e Luka Jovic sembrano essere sempre più vicini. Anche in Spagna sono certi che il Real Madrid abbia dato il via libera per il suo attaccante.

Luka Jovic e il Milan si avvicinano sempre più. Dalla Spagna arrivano conferme sul via libera da parte del Real Madrid.

I rossoneri sono sulle tracce del bomber ormai da tempo: a prescindere dall’addio o meno di Zlatan Ibrahimovic, il club è pronto a correre ai ripari per risolvere il problema del gol.

Jovic può essere davvero il profilo adatto e l’aver giocato, in maniera proficua con Rebic, non può che aiutare.

Il Milan – secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘ – avrebbe ottenuto il sì del Real Madrid. Ora serve solo quello del giocatore, che vorrebbe, invece, provare a giocarsi le sue carte nella Capitale.

Jovic non è quindi ancora convinto del tutto ma l’ex compagno all’Eintracht Francoforte potrebbe certamente dargli una mano a scegliere il rossonero

